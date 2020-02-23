Malatya Ticaret Merkezi haline dönüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Ticaret Merkezi haline dönüşecek - Son Dakika

Malatya Ticaret Merkezi haline dönüşecek

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılan Yeni Şire ve Buğday Pazarı projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede buranın Malatya'nın bir ticaret merkezi haline dönüştürüleceğini söyledi.

Malatya Ticaret Merkezi haline dönüşecek, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılan Yeni Şire ve Buğday Pazarı projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede buranın Malatya'nın bir ticaret merkezi haline dönüştürüleceğini söyledi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından geçtiğimiz hafta için tanıtımı yapılan Yeni Şire ve Buğday Pazarı projesi tam not alırken, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, projenin biran önce hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.


Mevcut Şire ve Buğday Pazarlarının artık ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni bir yerin uzun zamandır Malatya kamuoyunun gündeminde yer aldığını ifade eden Özcan, "Cumhurbaşkanımız da Malatya programında yeni pazarların yapılacağının müjdesini vermişti. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren milletvekillerine, belediye başkanlarına yeni yer için talepte bulunarak konuyu her zaman gündemde tuttuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a buradan teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, Malatya milletvekillerimiz ve konunun paydaşları ile bir araya gelerek projeyi bizlere tanıttılar ve bu konuda istişare ettik" dedi.


Yeni yapılacak şire pazarının lokasyon olarak yerinin çok önemli olduğunun altını çizen Özcan, "Yer konusunda gerçekten önemli bir lokasyon belirlendi. Büyükşehir Belediyemiz 6 aydır bir çalışma yapıyordu. Şire pazarının Malatya'nın mutlaka çok önemli lokasyonu içerisinde olması lazım. Tüm ilçelerimizdeki üreticilerimizin çok hızlı şekilde ulaşım sorunu yaşamadan buraya gelerek ürünlerini satabileceği bir güzergah belirlendi" ifadelerine ver verdi.


Kurulacak yeni pazarların Malatya'nın ticaret merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Özcan, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan projenin, ayrı ayrı toplantılarla hem üreticilere, işyeri sahiplerine ve kayısı ihracatı gerçekleştiren firma temsilcilerine de kapsamlı şekilde anlatıldığını söyledi.


Emin adımlarla işi çok daha sıkı tutarak projelerin biran önce hayata geçirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Özcan, "Emeği geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Ramazan Özcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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