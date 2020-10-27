Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor - Son Dakika

Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor

27.10.2020 15:13
Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES Kodu entegrasyonu için çalışmalara başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES Kodu entegrasyonu için çalışmalara başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılan kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması arasında gerekli entegrasyon sağlanarak HES uygulamasına geçileceği belirtilmişti.

Genelgeye göre Covid-19 Pozitif tanısı konulan ya da temaslı olan kişilerin kişisel seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Hasta veya temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenler hakkında ise idari yaptırım uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ yayınlanan bu genelge doğrultusunda harekete geçerek Malatya'da toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES Kodu entegrasyonu için çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede toplu taşıma araçlarında HES uygulaması zorunluluğu getirildiğini hatırlatıp, "HES uygulamasında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız araç biniş kartlarını validatör'e okuttukları zaman araca kimin bindiği belli olacak. Buradaki sistem Sağlık Bakanlığı sistemi ile direkt bağlantılı olacak ve binen vatandaşımızın Covid virüsü taşıyıp taşımadığı HES kodu ile sorgulanacak ve buna bağlı olarak toplu ulaşımı kullanabilirliği belirlenecek, HES Kodu sorgu sonucu İlgili sağlık birimlerine veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek gereken tedbirler alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı ile gerekli entegrasyonun sağlanması için MOTAŞ tarafından gerekli düzenlemeleri başlattık. Malatya'da şu anda 650 bin toplu taşıma kartı kullanan vatandaşımız bulunmakta. Bunların 300 bini mevcut genelgeye uygun kişisel bilgilerin yer aldığı kartlar. Bu kart sahibi vatandaşlarımız internet üzerinden MOTAŞ sitesine (www.motas.com.tr) veya www.akillibiletim.com sayfasına girerek kart numarası ve kişisel bilgilerini ilgili alanlara doldurarak kartlarına HES kodu tanımlamalarını yapabileceklerdir. Geri kalan kişiselleştirilmemiş "Malatya Kart" sahipleri ise yine aynı internet sitelerinden giriş yaparak hem kart kişiselleştirmelerini hem de kartlarına HES kodu tanımlamalarını yapabileceklerdir.

İnternet üzerinden kartlarını kişiselleştiremeyen veya HES kodu tanımlayamayan vatandaşlarımız için İstasyon merkez durağı, Çilesiz merkez durağı, Araştırma durağı ve Kapalı Çarşı kart danışma merkezlerimizde bulunan arkadaşlarımız vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdir.

Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları ve bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamaları için ricamız en kısa süre içerisinde kişisel bilgilerin bulunmadığı Malatya Kart adlı araç biniş kartlarını 20 Kasım 2020 tarihine kadar kişiselleştirilmiş kart haline dönüştürmeleri ve kişiselleştirilmiş kartlarına HES kodu tanımlamalarıdır" dedi. - MALATYA

Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor
Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor

Toplu Taşıma, HES kodu, Malatya, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi'ne tepki: Senin arabanda Türk bayrağı dalgalanıyor, gereğini yapmak zorundasın ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı Son Dakika: Mersin Anamur'da orman yangını! 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu kapatıldı Çukur dizisinde, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın yaşadıkları canlandırıldı Oltasına takılan 27,5 kilo ağırlığındaki sazanı suya bırakıp gönülleri fethetti
Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti         
15:12
13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum 13 gollü tarihi yenilgiye engel olamayan kaleci Crooij, yaşadıklarını anlattı: Aynaya bakamıyorum         
14:47
İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak         
14:26
Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi         
14:22
Korona tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi: 28 Ekim'de açılıyor, 10 gün ücretsiz olacak Korona tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi: 28 Ekim'de açılıyor, 10 gün ücretsiz olacak         
13:57
Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım Muharrem İnce: Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağım         
13:48
Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak         
13:37
Fransa'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına anlamsız yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı Fransa'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına anlamsız yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı         
12:18
Kayınvalidesinin kabrinin bulunduğu mezarlıktaki çeşmelerin akmadığını gören damat, sondaj yaparak 21 metreden su çıkardı Kayınvalidesinin kabrinin bulunduğu mezarlıktaki çeşmelerin akmadığını gören damat, sondaj yaparak 21 metreden su çıkardı         
11:44
Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü         
11:29
Zihinsel engelli kızı kaçırılan annenin yardım çığlığı: Kızımın hayatını kurtaralım Zihinsel engelli kızı kaçırılan annenin yardım çığlığı: Kızımın hayatını kurtaralım         
11:20
Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı         
11:18
Aracın camından sarkan şahsın ilginç hareketleri yürekleri ağza getirdi Aracın camından sarkan şahsın ilginç hareketleri yürekleri ağza getirdi         
11:04
Yunanistan'da donanmaya ait anti - mayın gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı Yunanistan'da donanmaya ait anti - mayın gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı         
10:49
1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü         
10:37
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 15:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei