Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sadıkoğlu, yılın fotoğraflar için oylarını kullandı.

Sadıkoğlu, haber kategorisinde Mudahmmed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Sadıkoğlu, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı
Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Son Dakika Haberleri
17:02 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
17:02 Başhekim Akkurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:02 AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:00 Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2) - Son Dakika
16:57 Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]