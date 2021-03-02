Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan yeni normalleşme süreci açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan yeni normalleşme süreci açıklaması Açıklaması

02.03.2021 14:55
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan yeni normalleşme süreci açıklaması Açıklaması, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ekonominin canlanacağını belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ekonominin canlanacağını belirtti.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, Malatya'daki vaka sayılarının düşmesi, alınan kararların devamı ve kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni normalleşme kararlarının şehrin ekonomik ve sosyal hayatı için olumlu bir sürecin başlangıcı olacağını belirten Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Kısıtlamaların büyük ölçüde kalkması salgın riskinin bittiği anlamına gelmiyor. Virüs ile mücadelenin halen devam ettiğini unutmayalım. İşletmelerimizde ve sosyal yaşamımızda kontrolü elden bırakmadan, kontrollü sosyal hayatın kuralı olan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya devam edelim. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritada şehrimiz sarı renk olan orta riskli grupta yer almaktadır."

Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan yeni normalleşme süreci açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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