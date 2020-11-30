Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Türk Kızılay'ının fabrikalarını inceledi - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iş insanlarıyla Türk Kızılay'ının inşası devam 3 fabrikasını inceldi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, Türk Kızılay'a devredilen eski Vagon Fabrikası'nın bulunduğu arazide 3 fabrikanın kurulmasını çok önemsediklerini belirtti.

2021 yılında tamamen üretime başlayacak olan 3 fabrikada, 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını bildiren Sadıkoğlu, fabrikalarda istihdamın artması için gerekli desteği vereceklerini vurguladı.

Kızılayın kente yaptığı yatırımları önemsediklerine işaret eden Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimize yapılan tüm yatırımlarda olduğu gibi bu tesislerden de beklentimiz halkımızın istihdam anlamında, iş insanlarımızın ise hammadde ve ürün tedariki noktasında fırsatlar yakalaması. Bu amaçla iş insanlarımızın yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinmeleri ve buradaki üretime partner olabilmek adına fikir yürütebilmeleri için üyelerimizle birlikte tesisi ziyaret ettik. Ben Malatya'daki iş insanlarımızın kurulacak fabrikalardaki üretime ciddi katkılar sunacağını ve kurulacak ticari ilişkilerle Malatya ekonomisine fayda sağlayabilecekleri inancındayım."???????