Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı - Son Dakika

Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı

26.11.2020 12:51
Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na davet edilen SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na davet edilen SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı pandemi dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan'ın MTSO 15 Temmuz şehitleri konferans salonundan katıldığı meclis toplantısına davet edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Sadıkoğlu'ndan yapılandırmadan faydalanma çağrısı

Kasım ayına dair oda faaliyetleri, ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 7256 Sayılı Yapılandırmanın önemli olduğuna değinerek, TSO üyelerini bu yapılandırmadan faydalanmaya çağırdı.

Yapılandırma kapsamının 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsadığını belirten SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, şunları söyledi, "Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş ferileri yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021'e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir."

Başvurular e-devlet üzerinden

Başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı hakkında da bilgi veren Kutlu, "Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz" şeklinde konuştu.

İlk iki taksitin süresinde ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek

Yapılandırmanın avantajlarını da anlatan Kutlu, "Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi, teminat iade yazısı verilebilecektir" ifadelerini kullandı.

18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitinin süresinde ödenmemesi ve ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirten Kutlu, "Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret, Malatya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:01:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya TSO'da yapılandırmanın detayları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei