Malatya TSO'dan normalleşme çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medyadan "Haydi Malatya, tedbiri arttır, kısıtlamaları kaldır" sloganı ile Malatyalılara çağrıda bulundu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısına kilitlendi. Özellikle uzun zamandır kapalı olan iş yeri sahipleri yeni adımları dört gözle bekliyor. Söz konusu normalleşme adımları, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı illere göre 100 binde vaka oranları esas alınacak.

Vaka sayılarının düşmesi ve Malatya'nın hızlıca normalleşmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Haydi Malatya! Tedbiri arttır, kısıtlamaları kaldır. Kontrollü sosyal hayatın kuralları olan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Malatya normalleşmeye hazır." - MALATYA