Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, mobil aplikasyonların tüm dünyada kullanıldığını belirterek, "Google Play'de 3 milyona yakın aplikasyon var. Bunları bizim de üretmemiz gerekiyor." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin konferans salonunda düzenlendi. Yeni akademik yılın ilk dersi anlatan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, bir akademisyenden ulusal ve uluslararası platformda kendi alanında ülkesinin tanıtımına katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Akademisyenlerin görevlerinin ve yüklerinin fazla olduğuna dikkati çeken Tufan, şöyle konuştu:

"21. yüzyıl becerileri içerisinde yaratıcılık, liderlik, girişimcilik, sosyal ve kültürel farkındalık, finansal okur yazarlık gibi süreçler var. Bunlar tek başına sürece doğal yeteneğe bırakılan şeyler değil. Hepsinin de profesyonel uygulama alanları ve karşılıkları var. Bu yöntemler her geçen gün artarak devam ediyor. Bunları kazandırmadığımız sürece 21. yüzyılda akademisyenlerimiz ve üniversitelerimiz geride kalmış oluyor."

Yükseköğretim sisteminin 7,8 milyon öğrencisi olan, 206 üniversitesi bulunan büyük bir ekosistem olduğuna işaret eden Tufan, şunları kaydetti:



"Bu sistemin potansiyelinden yararlanmamız lazım. Malatya'daki üniversitenin İstanbul'daki üniversiteden farklılıkları, avantajları ve dezavantajları var. Artık e-öğrenme, akıllı evler hayatımıza girmiş durumda. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme her zamankinden daha önemli. Bakın e-öğrenme kaynakları olarak, öğrencilerimiz artık bizim kaynaklarımız dışında bloklardan yararlanıyor. Web sitelerine bakıldığında ciddi tartışmaların yapıldığı, konuların özetlerinin bulunduğu, soru ve cevapların verildiği sistemler artık var. Mobil aplikasyonlar artık tüm dünyada kullanılıyor. Google Play'de 3 milyona yakın aplikasyon var, bunları bizim de üretmemiz gerekiyor. Bunların içerisinde 30 bini eğitimle ilgili."

Açılış konuşmaları

Vali Aydın Baruş da açılış töreninde yaptığı konuşmada, yüksek öğretimin ülkenin kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Baruş, "Ülkemiz bugün ekonomik kalkınma açısından dünya ülkeleri arasında önemli bir yarış veriyor, sosyal kakınma yönünden de önemli girişimlerde bulunuyor. Sosyal kalkınmanın ana unsuru insan. Nitelikli insan yetiştirdiğiniz takdirde geleceğe güvenle bakabilir, ekonomik yarışta dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme şansına sahip olabilirsiniz." diye konuştu.

Baruş, gençlerin güven sahibi ve ülkesinin geleceğine inanan bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kendi değerlerine yabancı, kendi değerlerinden güç almayan, kendi değerlerini kalkınmanın ana unsuru olarak kabul etmeyen milletler, başka milletlerin esareti altında veya onların zihinsel kontrolü altında yaşamaya mahkumdur. Kalkınma için doğal kaynaklar yeterli değildir. Bugün dünyanın birçok ülkesine baktığınızda zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu doğal kaynaklar, insan kaynağının yetersiz olması nedeniye savaş ve şiddet unsuru olarak o toplumların hayatına dönüyor. Bu nedenle insanımızı hoşgörü sahibi, birbirine ve insanlığa saygı duyan nesiller olarak yetiştirirsek onları ülkesi için güven duyan nesiller yapmamız mümkün. Ekonomik ve sosyal kalkınmada ana faktör olarak insanı görmemiz gerektiğini düşünüyorum. "

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise toplumsal değişimde şartları hazırlamanın üniversitenin görevi olduğunu belirtti.



Üniversite olarak bilimsel gelişim ve teknolojiye açık olduklarına değinen Karabulut, "Kapalı devre üniversite veya bilim insanı artık günümüzün kabul etmediği sistemlerdir. Üniversiteler kapalı devre yayın yapan yayın kuruluşları gibi hareket edemeyeceği için, içerisinde bulunduğumuz toplum ve dünyaya açık olmalıyız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kentte iki üniversite olması gerektiğini söyledi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.