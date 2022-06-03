Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene katılan Malatya Valisi Hulusi Şahin üniversitenin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı saygıyla andığı belirtti.

21. yüzyılın Türk asrı olması yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğini aktaran Şahin, "Bizim geleceğe yönelik yapmamız gereken iş çalışmak, yorulmak, öğrenmek, didinmektir. Emin olun çalışırsanız, yorulursanız, emek verirseniz emeğinizin hakkını mutlaka alacaksınız. Bu güzel eğitim yuvasında 4 yıl içerisinde büyük mesafeler kat eden hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da üniversitenin 4'üncü mezuniyetini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üniversitede 4 yıldır öğrenci mezun etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Karabulut, "Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmaya, yerli ve milli üretim projelerimizle bir parçası olmayı en büyük şeref olarak bildiğimiz milletimize faydalı işler yapmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizi, yeni Türkiye'nin parlak geleceğini inşa eden, ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline getirme hedefiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi Zeynep Aydın ise üniversiteden mezun olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Törene, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, akademisyen ve öğrenci katıldı.