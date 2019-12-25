Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Aysun Karabulut, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafını seçen Karabulut, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Aysun Karabulut, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamının güzel olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasının önemli bir çalışma olduğunu belirten Karabulut, "AA'nın gazeteciliği ve bu tür sosyal sorumluluk projeleri ülkenin çok önemli haberlerini yansıtma anlamında gazeteciliğin okuludur." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Turgut Özal Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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