Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.

Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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