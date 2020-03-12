Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.

Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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