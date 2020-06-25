Malatya Turgut Özal Üniversitesinde e-mezuniyet - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde e-mezuniyet

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezuniyet töreni internet üzerinden düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezuniyet töreni internet üzerinden düzenlendi.

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Üniversitenin konferans salonunda akademik yöneticilerin de katıldığı canlı yayınla yapılan e-mezuniyet töreninde, 2019-2020 eğitim yılını tamamlayan 576 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, e-mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri kapsamında e-mezuniyet töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere mezuniyet ortamını yaşatmak için e-konser de düzenlediklerini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 585 öğrencimiz mezun olmuştu. Bu yıl 576 öğrencimizi mezun ediyoruz. Üniversitemiz eğitim ve akademik faaliyetlerine başladığı Eylül 2018'den bugüne yaklaşık 1.5 yıl geçti. Öncelikle burada üniversitemizin kuruluşunu sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya'daki tüm kurumlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Üniversiteyi sahiplenen ve her alanda desteğini sürdüren Malatyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum."

Mezuniyet töreni sonrası sanatçı Yavuz Bingöl, öğrencilere internet üzerinde e-konser verdi.

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Turgut Özal Üniversitesinde e-mezuniyet - Son Dakika

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