Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli
14 dakika önce
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Malatya
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya Turgut Özal
Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yazılı açıklamasında, "Meteorolojik verilere göre, Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime 31 Aralık
2018 Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Karabulut, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:36 Kaynak: AA
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