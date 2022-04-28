Malatya Türk somonu üretimiyle adından söz ettirmek istiyor - Son Dakika
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Malatya Türk somonu üretimiyle adından söz ettirmek istiyor

28.04.2022 11:13
Malatya Türk somonu üretimiyle adından söz ettirmek istiyor

Karakaya Baraj Gölü'ndeki havuzlarda yıllık 6 bin ton olan Türk somonu üretiminin yeni yatırımlarla 14 bin tona ulaşması hedefleniyor.

Karakaya Baraj Gölü'ndeki havuzlarda yıllık 6 bin ton olan Türk somonu üretiminin yeni yatırımlarla 14 bin tona ulaşması hedefleniyor.

Karakaya Baraj Gölü'nde 2 yıl önce üretimine ağırlık verilen ve ilk yıl bin ton ihraç edilen Türk somonunda üretim için yeni yatırımlar hayata geçiriliyor.

Geçen yıl 6 bin ton Türk somonu üretilen kentte, yeni yatırımlarla üretim miktarının artması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, girişimcilere verilen teşviklerle Karakaya Baraj Gölü'nün Türk somonu ve alabalık üretiminde cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

Barajdaki balık üretiminin geçmiş yıllarda 3 bin ton dolayında olduğuna işaret eden Macit, "Şu an 9 bin tonluk balık üretimi var, bunun 6 bin tonu Türk somonu. Bu balıkların büyük kısmı Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.

Yeni yatırımlarla üretimin ve ihracatın hızla artacağını aktaran Macit, şöyle devam etti:

"Malatya son yıllardaki yatırımla üretimde ikinci sıraya yükseldi. Bölgede kümeleşme oldu. Balık yetiştiriciliğinde ilimizde kümeleşmeyle birlikte yeni yatırımcılarımızın başvurusu var. Yeni yatırımlarla 9 bin ton olan balık üretimimizi 17 bin tona, 6 bin ton olan somon üretimimizi de 14 bin tona çıkaracağız ama bu rakam yeterli değil. Çünkü bulunduğumuz alanın kapasitesi 120 bin ton. 17 bin ton üretsek dahi henüz yolun başındayız. Kafeslerde üretilen balıkların ilimizde işlenmesi, paketlenmesi ve yurt dışına gönderilmesi için de çalışmalarımız var. "

Yatırımcılardan üçünün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan destek alacağını anlatan Macit, "Bazı yatırımcılar alan kiralamasını gerçekleştirip çalışmalara başladı. Gelecek yıl itibarıyla çalışmaların tamamlanmasıyla üretime geçilecek." ifadelerini kullandı.

Macit, yurt dışından da yatırımcı ilgisiyle karşılaştıklarına değinerek, kenti ziyaret eden yatırımcıları havaalanında karşılayıp kendilerine sahayı gezdirdiklerini ve şehrin potansiyelini anlattıklarını sözlerine ekledi.

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Malatya, Tarım, Baraj, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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