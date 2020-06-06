MALATYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ONKOLOJİ HASTANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR - Son Dakika

MALATYA İnönü Üniversitesi bünyesinde, inşaa edilen Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayından törenle açılışı yapılması beklenilen hastane bu ay içerinde hizmet vermeye başlayacak.

İnönü Üniversitesi tarafından 30 bin metrekare alanda 217 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi'nin yapımına 2017 yılında başlanmıştı. Bu ay yapımı tamamlanan hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online sistemle internet üzerinden yapması planlanıyor. Modern kanser tedavilerinin uygulanacağı İnönü Üniversitesi Onkoloji Merkezinde 84 yataklı ayaktan kemoterapi bulunacak. Bu ay içinde hasta kabulüne başlanacak Onkoloji Hastanesi, yine İnönü Üniversitesine bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı olarak hizmet verecek.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastane hakkında bilgiler vererek, " Malatya'mız için çok büyük projede artık sona geldik tamamlandı proje. 2017 yılında başladığımız 217 yataklı Onkoloji hastanemizin inşaatı tümüyle bitti, tamamlandı. Artık açılışa hazır hale geldik. Şimdi tefrişini yapıyoruz, hasta almaya 1-2 hafta içerisinde başlayacağız. Tefrişinde de hastanemizin donanımını ihaleye çıkmak üzereyiz, çıktık bir kısmında kalan kısmını da tamamlıyoruz ve bu çok önemli ülkemiz için. 31 bin 590 metrekare kapasiteli kapalı alanı olan bu hastanemiz Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi diyebiliriz. Açılış törenini de teşrif ederlerse Cumhurbaşkanımız canlı olarak bağlanarak yapmayı planlıyoruz" dedi