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Malatya U14 Amatör Ligi'nde şampiyon Eski Malatya oldu

6 saat önce

Malatya U14 Amatör Ligi'nde şampiyon Eski Malatya oldu.

Malatya U14 Amatör Ligi'nde şampiyon Eski Malatya oldu, System.String[]

Malatya U14 Amatör Ligi'nde şampiyon Eski Malatya oldu. Sezonun son maçında Kale Gneçlerbilriği ile karşılaşan Metin Taşpınar'ın öğrencileri rakibini 4-2 yenerek Malatya şampiyonu oldu.


Kupasını ASKF yönetim kurulu üyesi Aziz Yiğit'in elinden alan Eski Malatya takımı, büyük bir sevinç yaşadı.


Eski Malatya takımının teknik sorumlusu Metin Taştepe yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir kulüp olmalarına rağmen aldıkları başarının oldukça büyük anlamları olduğunu söyledi. Taştepe yıllardır amatör futbola emek harcayan bir isim olarak, her zaman gençlerin ellerinden tutulması için çabaladığını belirterek, "Biz çok yeni bir takımız. Ama bu bir gerekçe olamaz. Kısa sürede zor işler başardık ve önemli kategori olan U14'te şampiyon olduk. Bu anlamda kulübümüzün kuruluşunda, bugün elde edilen başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben her zaman gençlerimizin ellerinden tutulup desteklenmesi taraftarı oldum. Bu anlamda her zaman gençlerimizin yanındayım" diye konuştu. - MALATYA

Aziz Yiğit, Taşpınar, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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