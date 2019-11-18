Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Haydar Işık, festival kapsamında "Belki Köye Bir Film Gelir" etkinliği kapsamında bütün köylere film götürdüklerini belirterek, "Çocuklarla o filmleri izlemek çok özel ve güzeldi" dedi.

Işık, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen festivale ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalin düzenlenmesi için 8-9 aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu, kendilerinin ise festivale 2 ayda hazırlandıklarını söyledi.

Geçen yıllarda düzenlenen festivallere göre bu yıl daha çok etkinlik yaptıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Diğer yıllarda 8, 10, 12 etkinlik yapılırken bu yıl 26-27'ye çıkarttık. Engelliler için özel gösterimler yaptık. Sevgi Evleri'nde kimsesiz çocuklara yönelik gösterimler yapıldı. Huzurevinde yaşlılarımız için gösterimler yaptık. 'Belki Köye Bir Film Gelir' etkinliği kapsamında bütün köylere film götürdük. Sinemanın ulaşması zor olan yerleri tespit ettik ve oralarda film izlettik. Çocuklarla o filmleri izlemek çok özel ve güzeldi."

Haydar Işık, festivalin bu yıl sıkıntısız sürdüğünü aktararak, "Festival dolu dolu geçiyor. Konuklarımız çok memnunlar. Malatya kimlik olarak sıcak, tarihi bir kent, insanları sıcaktır. Kayısısı gibi insanları da şeker gibidir. Konukları da öyle ağırlıyorlar. Keza bu durumda yanlış giden zor olan ya da sorun olan herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Kısa bir sürede samimi bir festival oldu. Bir dahaki yıla daha büyük, kapsamlı ama yine halka yayılmış, halkla birlikte hareket eden bir festival olacak." diye konuştu.

Festivallerin halkla iç içe yapılması gerektiğini ifade eden Işık, filmleri izleyip değerlendirenlerin halk olduğunu hatırlattı.

Festivale, ulusal uzun metrajda 44 filmin başvuru yaptığını anlatan Işık, "Bunlardan 13'ü teknik şartnameden dolayı katılamadı. Geriye kalan 31 filmden 10'unu ön jürimiz değerlendirdi. Ana jürimizde kalan 10 film üzerinden ödül verecek. Aynı şekilde 150'nin üzerinde kısa film başvurusu oldu, 10 filmi seçtik. Başvuru olarak 200'ü geçtik." ifadelerini kullandı.