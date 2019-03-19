Malatya Uyuşturucu Taciri 3 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandıMalatya'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı Malatya
'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 17 ve 18 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Narkotik Polisi, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda 2 kilo 23 gram reçine esrar, 506 gram uyuşturucu madde skunk, 384 adet uyuşturucu hap, 12 gram toz esrar, 6 gram plaka esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:07 Kaynak: DHA
Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!
Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı
Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı
Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon