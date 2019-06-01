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Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden eğitime destek

1 saat önce

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde hayırseverlerin de katkısıyla İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okullarının onarılan spor salonunun açılışı yapıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden eğitime destek, System.String[]
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde hayırseverlerin de katkısıyla İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okullarının onarılan spor salonunun açılışı yapıldı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulları'nın spor salonu Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile hayırsever Erdinç Mengi'nin katkılarıyla onarılarak, hizmete açıldı.
Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, açılışta yaptığı konuşmada sosyal, kültürel ve eğitim gibi bir çok alanda hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Genel Müdürlüğümüz ecdat yadigarları eserleri onarırken bir taraftan gönülleri kazanıyor diğer taraftan ise geleceğin teminatı olan gençlerimize ve büyük Türkiye'nin hedeflerine katkı sunuyor. Bu anlamda spor salonunun çocuklarımızın mutluluğu ile eğitimine katkı sunacağını düşünüyoruz. Vakıflar olarak her zaman otizmli çocukların yanında olduğumuzu belirtmek isterim."
Doğan, kendilerine destek veren kurum kuruluşlar ile hayırseverlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Salonun açılışına AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve öğrenciler katıldı.
Doğan, açılışın ardından Yetimler Kervanı Derneği'nde ihtiyaç sahibi 80 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:47 Kaynak: AA
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