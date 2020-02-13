Son Dakika › Güncel › Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz - Son Dakika
Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz
6 saat önce
MALATYA Vali Baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
MALATYA Vali Baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz
Son Dakika Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi İstanbul ? maçka parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor