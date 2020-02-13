Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz - Son Dakika

Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz

6 saat önce

MALATYA Vali Baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz.

MALATYA Vali Baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz

Malatya vali baruş; yarın için tekrar bir tatil kararı alabiliriz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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