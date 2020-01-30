Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 4 bin 474 konutun ağır, 2 bin 932'sinin de az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı anımsatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 12'sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, Doğanyol'da 29'u metruk olmak üzere 128, Battalgazi'de 69, Pütürge'de 135, Kale'de 170, Yeşilyurt'ta ise bir konut yıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğanyol'da 413, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 780, Yeşilyurt'ta 167, Kale'de 783 ve Akçadağ'da 3 olmak üzere 4 bin 474 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğanyol'da 131, Pütürge'de 987, Battalgazi'de 970, Yeşilyurt'ta 329, Kale'de 510 ve Akçadağ'da 5 olmak üzere 2 bin 932 konutun az hasarlı olduğu belirlendi. Deprem bölgesinde 131 ahırın yıkık, 1029'unun ağır hasar gördüğü, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi."

İl genelinde içme suyu ve elektrik ile ilgili sorun yaşanmadığı, bazı mahallelerin yollarının hasarlı olduğu ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5 bin 950 deprem çadırı, 5 bin 789 yatak dağıtıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmekte. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 jandarma personeli, 70 afet ekibi ve 310 köy korucusu çalışmakta. Hasar tespiti için 81 ekipte toplam 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmekte." ifadesine yer verildi.