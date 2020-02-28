Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

6 saat önce

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 933 binanın ağır, 8 bin 614 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı, System.String[]

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 933 binanın ağır, 8 bin 614 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.


Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar


Pütürge ilçesinde 2 bin 250, Battalgazi'de 1229, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.


Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 54, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acilen yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 827, Pütürge'de 1852, Yeşilyurt'ta 745, Kale'de 771, Doğanyol'da ise 419 olmak üzere toplam 8 bin 614 binada, 27 bin 825 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bölgedeki yardımlar


Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 288 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 865 bin lira, 2 bin 248 yıkık ve hasarlı ev sahibine 16 milyon 28 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 608 kiracıya 1 milyon 810 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 19 milyon 821 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katıldı. Hasar tespiti için 55 ekipte 110 teknik personelle sahada çalışmalar sürdürülüyor.


Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 10 bin 756 haneye 6 bin 909 ton kömür dağıtıldı.


Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu.

Hayvancılık destekleri


Deprem bölgesinde 31 ahır yıkıldı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine verildi.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında, bölgede 1140 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.

Malatya Valiliği, Malatya, Sivrice, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]