Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 933 binanın ağır, 8 bin 614 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar



Pütürge ilçesinde 2 bin 250, Battalgazi'de 1229, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.



Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 54, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acilen yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 827, Pütürge'de 1852, Yeşilyurt'ta 745, Kale'de 771, Doğanyol'da ise 419 olmak üzere toplam 8 bin 614 binada, 27 bin 825 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bölgedeki yardımlar



Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 288 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 865 bin lira, 2 bin 248 yıkık ve hasarlı ev sahibine 16 milyon 28 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 608 kiracıya 1 milyon 810 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 19 milyon 821 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katıldı. Hasar tespiti için 55 ekipte 110 teknik personelle sahada çalışmalar sürdürülüyor.



Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 10 bin 756 haneye 6 bin 909 ton kömür dağıtıldı.



Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu.

Hayvancılık destekleri



Deprem bölgesinde 31 ahır yıkıldı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine verildi.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında, bölgede 1140 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.