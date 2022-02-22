Malatya Valiliği, iş yerlerine "güvenlik kamerası" takılması yönünde karar aldı - Son Dakika
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Malatya Valiliği, iş yerlerine "güvenlik kamerası" takılması yönünde karar aldı

22.02.2022 14:55
Malatya Valiliği, iş yerlerine "güvenlik kamerası" takılması yönünde karar aldı

Malatya Valiliği, bazı işletmeler, iş yerleri, spor tesisi ve eğitim kurumlarına güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirdi.

Malatya Valiliği, bazı işletmeler, iş yerleri, spor tesisi ve eğitim kurumlarına güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya konulan kararıyla birlikte, karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile belediye işletme belgeli her türlü konaklama tesis, halkın yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, pasajlar ve iş hanlarına, ticaret ve işletme alanlarına, sanayi siteleri ile 100 metrekare üzerinde alana sahip fabrikalara ve üretim tesislerine güvenlik kamerası zorunluğu getirildi.

Hurda eşya alım satımı yapan işyerleri, yediemin otoparkları ile diğer otopark işletmeleri, araç kiralama hizmeti veren işyerleri ve 50 metrekare üzerinde alana sahip kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler ile alkollü içki satışı ve sunumu yapan işletmeler, eğlence mekanları, 100 metrekare üzerinde alana sahip marketler, kuyumcular ve döviz büroları ile eczanelerle özel okullar ve eğitim kurumları ile etüt merkezlerine de karar kapsamında güvenlik kamerası takılacak.

Karar aykırı davrananlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uygulanacak.

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Malatya Valiliği, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valiliği, iş yerlerine 'güvenlik kamerası' takılması yönünde karar aldı - Son Dakika


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