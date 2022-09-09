Malatya Valiliğinden "kiliseye tehdit" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi'ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır."