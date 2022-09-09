Malatya Valiliğinden "kiliseye tehdit" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Valiliğinden "kiliseye tehdit" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

09.09.2022 00:14
Malatya Valiliğinden "kiliseye tehdit" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi'ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Malatya Valiliği, Kurtuluş Kilisesi'ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır."

YORUMLAR
500
Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı
Kaynak: AA

Malatya Valiliği, Cumhuriyet, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinden 'kiliseye tehdit' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:48 Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı...
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 00:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Valiliğinden "kiliseye tehdit" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement