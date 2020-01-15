Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı - Son Dakika

Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı

6 saat önce

Malatya Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.

Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı, System.String[]

Malatya Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.


Birkaç yıl önce özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle, 2017 yılı başında Malatya Valiliği'nde de önlemler üst seviyeye çıkarılmış, giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği'nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatılmıştı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile İnönü Kapalı Çarşı Meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçilmişti.


Terör olaylarının sona ermesi nedeniyle, Valilik binasının önündeki engeller kaldırılıp, yaya trafiğine açıldı. - MALATYA

Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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