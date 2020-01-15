Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı - Son Dakika

Malatya Valilik binasının önü, yaya trafiğine açıldı.



Birkaç yıl önce özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle, 2017 yılı başında Malatya Valiliği'nde de önlemler üst seviyeye çıkarılmış, giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği'nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatılmıştı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile İnönü Kapalı Çarşı Meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçilmişti.



Terör olaylarının sona ermesi nedeniyle, Valilik binasının önündeki engeller kaldırılıp, yaya trafiğine açıldı. - MALATYA