Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı - Son Dakika
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Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı

29.07.2022 14:41
Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı

Malatya Valiliği, yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesini yasaklandı.

Malatya Valiliği, yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesini yasaklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız gerekse turistlerce tercih edildiği belirtildi.

Boğulma olaylarının meydana gelmemesi, can kayıpları olmaması için valilikçe bir takım önlemler alınmasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı - Son Dakika
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