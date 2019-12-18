Malatya Valiliğinde il müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinde il müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya Valiliğinde il müdürleri toplantısı yapıldı

7 saat önce

Malatya Valiliği tarafından il müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Valiliğinde il müdürleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Valiliği tarafından il müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, kurumların ahenkli çalışması amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, kamu kurumlarında yürütülen çalışmalarla ilgili uyulması gereken hususlar için bilgi alışverişi amacıyla toplandıklarını belirtti.

Kamu kurumlarının görevlerinin vatandaşların istek, şikayet ve sorunlarıyla ilgilenme, takip etme, yerine getirme ve yasal çerçevelerde çözüm bulma konusunda olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Yürütmüş olduğumuz işlemler sadece şahısları değil aynı zamanda toplumun tamamını ilgilendiriyor. Çalışmaları yaparken de devletin ciddiyetine, kamunun güvenilirliğine ve çalışmış olduğumuz idarenin vatandaş nezdindeki itibarına halel getirmeyecek noktalarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken de günlük rutin uygulamalarımızın üzerine çıkarak yeni projeler ile yeni fikirler üretme ve çalışanlarımızı bu hususta motive etme anlamında ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor."

Toplantıda, hukuka uygunluk, tarafsızlık, şeffaflık, vatandaş memnuniyeti, sorunların yerinde çözümü, plan ve programlara uygunluk, süratlilik, verimlilik ve etkililik, kaliteli hizmet sunumu, iş birliği, eş güdüm, katılımcılık ve paylaşımcılık, takip ve denetim, tasarruf, disiplin, mesai saatlerine riayet, üretimin arttırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi ile umumi refahın sağlanması gibi konular istişare edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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