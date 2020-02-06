Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen lise ek binasının yıkılacağı, yıkım işlemi tamamlanıp, ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra okulun eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen Battalgazi ilçesinde bulunan Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek binasında yapılan analizler neticesinde yıkım kararı alındığı belirtildi.

Anıtlar Kurulunun gözetiminde tescilli ana binaya zarar verilmeyecek şekilde ek binanın yıkım sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yıkım işlemi tamamlanıp ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edilecektir. Bu süreçte Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli Selçuklu Ortaokulu binasında (yeni yapılan binada) eğitim-öğretime devam edecektir." denildi.