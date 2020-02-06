Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması

14 dakika önce

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen lise ek binasının yıkılacağı, yıkım işlemi tamamlanıp, ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra okulun eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen lise ek binasının yıkılacağı, yıkım işlemi tamamlanıp, ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra okulun eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen Battalgazi ilçesinde bulunan Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek binasında yapılan analizler neticesinde yıkım kararı alındığı belirtildi.

Anıtlar Kurulunun gözetiminde tescilli ana binaya zarar verilmeyecek şekilde ek binanın yıkım sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yıkım işlemi tamamlanıp ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edilecektir. Bu süreçte Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli Selçuklu Ortaokulu binasında (yeni yapılan binada) eğitim-öğretime devam edecektir." denildi.

Malatya Valiliği, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!
Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım Rejim ordusunun, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Valiliğinden depremden etkilenen lisenin ek binasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]