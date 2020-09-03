Malatya Valiliğinden ekmek fiyatı açıklaması - Son Dakika

Malatya Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan ekmek fiyatlarıyla ilgili çelişkili haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Pide ekmeğinin Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında kaldığı ancak fiyat ve gramaj yönünden fiyat tarifelerinin 5362 sayılı kanun ve 14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlendiği kaydedilen açıklamada, ilgili yönetmelik maddesine atıf yapıldı.

Yönetmeliğin 5/1 maddesinin hatırladığı açıklamada, kentteki fiyat belirleme süreçleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 29 Haziran 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı kararında yer alan 170 gram pidenin fiyatı 1,50 lira fiyat rayici Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince onaylanmadığı görülmüştür. Bu durumda Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 31 Aralık 2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile 200 gram pide ekmek 1,25 lira olarak belirlenmiş ve belirlenen tarife Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar için halen yürürlüktedir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 31 Temmuz 2019 tarih ve 17 No'lu kararı ile 200 gram somun ekmek fiyatı 1,25 lira olarak belirlenmiş olup Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnaflar için halen bu yürürlüktedir."