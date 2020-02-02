Malatya Valiliğinden Geçici Barınma Merkezi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinden Geçici Barınma Merkezi açıklaması - Son Dakika

Malatya Valiliğinden Geçici Barınma Merkezi açıklaması

6 saat önce

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde konutunun yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle geçici barınma imkanı olmayan vatandaşlara, başvuru yapmaları halinde konteyner kentte barınma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Malatya Valiliğinden Geçici Barınma Merkezi açıklaması, System.String[]

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde konutunun yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle geçici barınma imkanı olmayan vatandaşlara, başvuru yapmaları halinde konteyner kentte barınma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 24 Ocak'ta meydana gelen depremde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlardan, hasarlı evin sahibi olanlara 11 bin lira, konutta kiracı durumunda olanlara ise 5 bin lira kira yardımı yapıldığı belirtildi.

Söz konusu yardımların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kesin hasar tespitinin ardından hak sahiplerine ödendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım taleplerine ilişkin başvurular valiliğimiz önünde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırlarda kabul edilmektedir. Depremde konutunun yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle geçici barınma imkanı olmayan vatandaşlarımızın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırlarda başvuru yapmaları halinde kendilerine Yeşilyurt ilçesinde bulunan Beydağı Geçici Barınma Merkezi olarak bilinen konteyner kentte barınma imkanı sağlanacaktır. Barınma merkezinde geçici barınma talep eden vatandaşlarımıza kira yardımı ödenmeyecektir."

Malatya Valiliği, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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