Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama - Son Dakika

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Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama
6 saat önce
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ikamet ettiği konutu hasar gören vatandaşların, hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin başvuruları, valilik önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ikamet ettiği konutu hasar gören vatandaşların, hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin başvuruları, valilik önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edileceğini bildirdi.
Valilik, yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli depremde ikamet ettiği konut veya iş yeri hasar gören vatandaşlarımızın hasar tespiti, kira ve eşya yardımı ile konutlarındaki eşyalarının tahliyesine ilişkin başvuru işlemleri valiliğimiz önünde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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