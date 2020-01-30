Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama - Son Dakika

Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama

6 saat önce

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ikamet ettiği konutu hasar gören vatandaşların, hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin başvuruları, valilik önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edileceğini bildirdi.

Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama, System.String[]

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ikamet ettiği konutu hasar gören vatandaşların, hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin başvuruları, valilik önündeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edileceğini bildirdi.

Valilik, yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli depremde ikamet ettiği konut veya iş yeri hasar gören vatandaşlarımızın hasar tespiti, kira ve eşya yardımı ile konutlarındaki eşyalarının tahliyesine ilişkin başvuru işlemleri valiliğimiz önünde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda kabul edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:52:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Valiliğinden hasar tespiti ve kira yardımına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]