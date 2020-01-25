Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı - Son Dakika

Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı

6 saat önce

Malatya Valiliği, depremde hasar gören binaların tehlikeli olduğunu belirterek, vatandaşların hasarlı olan evlerine girmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı, System.String[]

Malatya Valiliği, depremde hasar gören binaların tehlikeli olduğunu belirterek, vatandaşların hasarlı olan evlerine girmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.


Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivrice merkezli Elazığ depreminde Malatya'da 4 kişinin öldüğü, 225 vatandaşın yaralandığı ve bazı konut ile yapılarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Ağır hasarlı binaların can güvenliği açısından tehlikeli olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tür konutlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.


Can güvenliği açısından tehlike arz eden binaların "371 12 17", "371 11 86", "371 11 87", "371 11 90", "371 11 91" numaralı telefonlara bildirilebileceğini ifade edilen açıklamada, "İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır" denildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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