Malatya Valiliğinden Yılbaşı Tatilinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru

Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.

Bu kapsamda; Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisinde ve Kadın Doğum ile Çocuk Acil Servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Vatandaşlarımız ve ilgili birimler ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralara başvuracaklardır. Aydın BARUŞ Vali İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 112 (155) Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00-212 55 08 Santral 112 (156) Jandarma İmdat

341 03 10'dan 12'ye kadar Santral

341 03 24 Santral

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 377 10 00 Santral

377 17 27 -1874-1875-1876-1877-1878 ve 153 Zabıta

322 79 98- 326 45 66 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

221 11 13-211 06 34- 377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze 377 53 00 Santral TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 121 Arıza

555 22 22- 555 10 44 Nöbetçi ( Güvenlik) Amirliği

321 12 02 Santral

Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 212 80 19

Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral