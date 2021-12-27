Malatya Valiliğinden Yılbaşı Tatilinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Valiliğinden Yılbaşı Tatilinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru

27.12.2021 11:24

Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.

Yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışmakta olan güvenlik güçlerimize önemli görevler düşmektedir.

Bu kapsamda; Yılbaşı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisinde ve Kadın Doğum ile Çocuk Acil Servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. Vatandaşlarımız ve ilgili birimler ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralara başvuracaklardır. Aydın BARUŞ Vali İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 112 (155) Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00-212 55 08 Santral 112 (156) Jandarma İmdat

341 03 10'dan 12'ye kadar Santral

341 03 24 Santral

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 377 10 00 Santral

377 17 27 -1874-1875-1876-1877-1878 ve 153 Zabıta

322 79 98- 326 45 66 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

221 11 13-211 06 34- 377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze 377 53 00 Santral TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 121 Arıza

555 22 22- 555 10 44 Nöbetçi ( Güvenlik) Amirliği

321 12 02 Santral

Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 212 80 19

Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326 15 69 Santral

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Jandarma, Malatya, Yılbaşı, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Malatya Valiliğinden Yılbaşı Tatilinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru - Son Dakika


Son Dakika
13:08 TCMB 2. çeyrekte 132 ton altın satarak rezervini düşürdü
13:04 Merkez Bankası 2023'ün ikinci çeyreğinde 132 ton altın sattı
12:54 İstanbul'da yerel seçim için adaylık yarışı başladı
12:50 Adaylık için vitrinde 4 isim var! Kimi tercih edeceği merak konusu olan Erdoğan'dan İstanbul milletvekillerine talimat
12:39 Rus turistlerden Türkiye'ye yoğun ilgi
12:29 2023 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon 600 bini aştı
12:13 FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi
12:10 Hala akıllanmamış! Yakalanan FETÖ firarisi emniyet müdürü "Geri döneceğiz" dedi
12:00 Mardin'de Boşanma Davası Nedeniyle Silahlı Kavga: 2'si Ağır 6 Yaralı
11:58 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni 'boşanma davası' çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 13:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Valiliğinden Yılbaşı Tatilinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Duyuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement