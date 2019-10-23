Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaret

Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, PTT'nin kuruluşunun 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Baruş'a ziyarette bulundu.

PTT'nin zaman içerisinde kendini sürekli yenilediğini belirten Baruş, "Teşkilat bugün bankacılık hizmetleri kargo ve diğer ödeme hizmetleri olmak üzere birçok hizmeti en güzel şekilde yerine getirmektedir. Ben teşkilatı ve arkadaşlarımızı 179. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun ise PTT'nin posta, kargo ve bankacılık alanında Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu aktararak, "Her geçen gün hizmet çeşitliliğini arttırıyoruz. Müşterilerimizin özellikle halkın hayatını kolaylaştırmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Malatya'da bir Başmüdürlük 10 merkez, 30 şube, 20 acente, 26 ATM cihazı, 340 personel ve 2 mobil araçla hizmet vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun ziyaret sonrasında Vali Baruş'a 179. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pul albümü hediye etti.