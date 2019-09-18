Malatya Valisi Aydın Baruş'a ziyaretler

Malatya Valisi Aydın Baruş'u gazi ve şehit aileleri dernekleri ile Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlama heyeti ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, kentte kurulu gazi ve şehit aileleri derneklerinin başkan ve üyeleri Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, devletin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ziya Öztürk kendilerini kabullerinden dolayı Baruş'a teşekkür etti.



Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı başkan ve üyeleri hazır bulundu.

Esnaf ziyareti

Malatya Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlama heyeti de Vali Baruş'u ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Baruş'u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

MESOB Başkanı Şevket Keskin desteklerinden dolayı Baruş'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Ahilik Haftası dolayısıyla heyete teşekkür etti.