Malatya Valisi Aydın Baruş Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş Açıklaması

27.11.2020 17:03
Malatya Valisi Aydın Baruş Açıklaması, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 şiddetindeki depremle ilgili, "Valiliğimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 şiddetindeki depremle ilgili, "Valiliğimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. İl AFAD ve jandarma ekiplerimiz sahada araştırmalara devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Hekimhan ilçesinde kurum müdürleri ile muhtarları bir araya getirerek sorunların ilk elden çözülmesi için toplantı düzenledi.

Pütürge'de öğlen saatlerinde meydana gelen depreme işaret eden Baruş, yetkililerden bilgiler aldıklarını ifade ederek, "Valiliğimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. İl AFAD ve jandarma ekiplerimiz sahada araştırmalara devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de dikkat çeken Baruş, sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

Baruş, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Hekimhan Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek pandemiyle mücadele kapsamında bilgi aldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş Açıklaması - Son Dakika


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