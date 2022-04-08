Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de cami açtı - Son Dakika
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Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de cami açtı

08.04.2022 15:48
Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de cami açtı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde Hulusi Efendi Camii'nin açılışını yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde Hulusi Efendi Camii'nin açılışını yaptı.

Yazıköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 350 kişilik caminin açılışında konuşan Baruş, camilerin kardeşlik bağını güçlendiren mekanlar olduğunu söyledi.

Caminin mahalleye kazandırılmasına öncülük eden Hulusi Efendi Vakfı'na teşekkür eden Baruş, "Darende demek Somuncu Baba ve Hulusi Efendi demek. Bu Allah dostlarını Darende'nin maneviyatında bilinmesi gereken çok önemli kişilikler. 14. ve 20. yüzyıllarda burada dergah kurmuş ve binlerce insan yetiştirerek bu milletin mayasının sağlam tutmasına vesile olmuştur. Somuncu Baba'nın soyundan gelen ve onun manevi geleneğini devam ettiren Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin değerli katkılarıyla bu güzel cami Yazıköy Mahallemize inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Baruş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından cami ibadete açılış beratı, Baruş tarafından Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Haki Selimli'ye verildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından da Türkiye Diyanet Vakfı adına Hulusi Efendi Vakfı'na teşekkür belgesi verildi.

Açılış öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ilçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar tarafından cami hakkında bilgi verildi.

Plaketlerin ardından Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, Hulusi Efendi Vakfı Müdürü Bekir Canpolat ve mahalle sakinlerinin katılımıyla camiden cuma namazı kılındı.

Namazın ardından Baruş ve protokol açılış kurdelesini kesti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de cami açtı - Son Dakika


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