Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde temaslarda bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Baruş, ilk olarak Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Konferans Salonu'nda ilçenin altyapı ve genel durumu hakkında düzenlenen toplantıya katıldı.

"30 Yapraklı Gülşehir" diye bilinen Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) hazretlerinin bu güzel beldesinde olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Baruş, "Burada tüm kamu idarecilerimizle muhtarlarımızla bir araya geldik. Amacımız, devletimizin olanaklarının faydalı bir şekilde kullanarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve devlete olan güvenini artırmayı amaçlamaktır. Darendeli hemşehrilerimizin burada yaşamaktan mutlu olacağı bir ortamın tesis edilmesi için hepimize önemli vazifeler düşüyor. Devletimizin bizlere sağladığı imkanlardan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her zaman istifade edebilmesini önemsiyoruz." dedi.

İlçe Kaymakamı Malik Çalışır da Vali Baruş'u ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin sorunlarına ilişkin çözüm üretileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı İsa Özkan ise valiliğin ve diğer kurumların el ele vererek ilçenin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Toplantıya katılan 67 mahalle muhtarı, mahallelerinin genel olarak yol, altyapı, içme suyu, ulaşım, trafik, sulama gibi konularda talep ve önerilerini anlattı.

Baruş daha sonra Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi ve Darende Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Hulusi Efendi Vakfı, şehit aileleri ile inşaatı devam eden fizik tedavi hastanesiyle aile sağlık merkezini ziyaret etti.