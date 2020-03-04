Malatya Valisi Aydın Baruş, depremzede öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş, depremzede öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremzede öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen öğrencileri ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremzede öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen öğrencileri ziyaret etti.

Vali Aydın beraberinde Yeşilyurt ilçe Kaymakamı Turgay Gülenç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Baruş ile Necatibey Ortaokulunun taşındığı Nurettin Zengi İlkokulunu ve Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesinin taşındığı Orhangazi Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun taşınmasından sonraki süreçle ilgili Tatlı'dan bilgi alan Baruş, öğrencilerle deprem tedbirleri hakkında sohbet etti.

Baruş, ziyaret ettiği sınıflarda, öğrencilerden her gün sınır ötesinde canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğe dua etmelerini istedi.

Deprem dolayısıyla ildeki 29 okulun zarar gördüğünü aktaran Baruş, öğretmenlerden çocukların motivasyonunun yüksek tutulması için faaliyet yürütmelerini istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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