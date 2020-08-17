Malatya Valisi Aydın Baruş, Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Baruş, dün akşam saatlerinde kafe, sokak düğünleri ile düğün salonlarını, sabahın erken saatlerinde ise servis araçlarını denetleyerek, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirleri kontrol eden Baruş, daha sonra sokak düğünlerini denetledi.

Baruş, denetimde oyun, halay ve dansın düğünlerde yasak olduğunu hatırlatarak, düğünü olan genç çiftlere mutluluklar diledi.

Düğün ve kafelerin denetimine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata da eşlik etti.

Sabahın erken saatlerinde servis araçlarını da denetleyen Baruş, denetimler esnasında servis şoförlerine gerekli uyarılarda bulundu.

Servis içerisindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Baruş, "Vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve sevdikleri için alınan tedbirlere harfiyen uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.