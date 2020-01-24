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Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik."
7 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik." Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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