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Malatya Valisi Aydın Baruş, muhtarları ziyaret etti

31 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş Ataköy, Paşaköşkü ve Başharık Mahallerini ziyaret ettiVali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr.

Malatya Valisi Aydın Baruş, muhtarları ziyaret etti, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş Ataköy, Paşaköşkü ve Başharık Mahallerini ziyaret etti


Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür ile birlikte, Ataköy, Paşaköşkü ve Başharık Mahallelerinin muhtarlarını ziyaret ederek, sorunları dinledi ve istişarelerde bulundu. Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin ve Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan'ı ziyarette Vali Baruş, mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alarak taleplerini yerinde inceledi. Ziyaretleri esnasında Vali Baruş, muhtar Elif Gemici ile Ataköy Mahallesinde bulunan Kalender Parkı ve mahallede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Paşaköşkü Mahallesinde Şehit Tuncay Göksu Parkı ve esnafları ziyaret eden Vali Baruş, Başharık Mahallesinde Şehitler Parkını ziyaret ederek, parkın aile ve gençlerin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve esnaflar mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş'a teşekkür ettiler. - MALATYA

Malatya Valisi, Ataköy, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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