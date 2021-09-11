Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'de muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesinde kurum müdürleri ile mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak, ilçenin sorunları ile ilçeye yapılacak hizmetleri görüştü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pütürge Belediyesi Nikah Salonunda kurum müdürleri ile muhtarlarla bir araya gelen Baruş, ilçenin sorunları ile ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yaklaşık bir buçuk yıldır mücadele edildiğinin ve bir çok insanın ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu salgınla ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından aşnını önerildiğine işaret eden Baruş, "Aşılama oranının ilimizde yükseltilmesi ile ilgili sağlık ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Biz de valilik, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz olarak gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Pütürge ilçemizde de aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ancak genel olarak il ortalamasının altında kaldığını söyleyebiliriz. Pütürge İlçemiz yüzde 71 düzeyinde, bu oranı arttıralım." ifadelerini kullandı.

Baruş, geçen yıl meydana gelen depremde Pütürge'de konutları zarar görenler için yapılan evlerin bir kısmının hak sahiplerine teslim edildiğini anlattı.

Pütürge'de, AFAD tarafından hak sahibi olarak tespit edilen ve TOKİ'ye bildirilen 1502 hanenin bulunduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Kırsalda yaşayan1502 aileden, 158'i konut talep etmemiş. Çok katlı konut talep eden yani kentsel alanlarda konut talep eden 65 vatandaşımız var. Kura kapsamında değerlendirilen 130 vatandaşımıza kentsel konutlar verildi. Yapıma uygun olmayan, yolu olmayan veya göstermiş olduğu arsanın koşulları konut yapımına uygun 95 yer var. Yapıma uygun olan 659 konut yeri görülmüş. Yapıma uygun olan çift katlı konut sayısı 597 toplamda 1239 konut yapılabilir durumda kırsal bölgelerde. Yapımına başlanan 547 konut var. Tek katlı konut 547, çift katlı konut 506, yapımına başlanan kırsal konut 1053 bu güne kadar. Bu konutların 492'si şu anda tamamlanmış durumda. Diğerlerinin yapımı devam ediyor."

Toplantıya İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Toplantının ardında Baruş, ilçeye yapılacak spor salonu kompleksi ile Malatya İŞKUR tarafından finanse edilen mesleki eğitim projesi kapsamında ev hanımlarına yönelik Halı ve Kilim Dokuma Kursunda incelemelerde bulundu.

Baruş, daha sonra 1997 yılında Şırnak'ta görevliyken sınır ötesi operasyonda şehit olan er Mehmet Taştekin'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Uzuntaş Mahallesinde ikamet eden muharip gazi Bayram Kızmaz'ı da ziyaret eden Baruş, gazi ve ailesi ile sohbet etti.