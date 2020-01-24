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Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu...
6 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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