Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı mesajında, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Baruş, mesajında bayram günlerinin, coşkuyla ve hasretle kucaklaştığımız müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliği güçlendirmek için vesile olan bu günleri en güzel şekilde değerlendirmesi gerektiğini aktaran Baruş, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin amacıyla Valiliğimizce gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bu önlemlerin hassasiyetle uygulanması için güvenlik teşkilatlarına gerekli talimatlar verilmiştir. Bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baruş, İslam aleminin ramazan bayramını kutlayarak, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.