Malatya Valisi Aydın Baruş, sağlıkçılarla kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, MİAD Sevgi Evlerindeki çocukları, 2021 yılının ilk bebeklerini, yeni yıla çalışarak giren kolluk kuvvetleri ile 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Beydağı Polis Merkez Amirliği ve Battalgazi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

2020 yılının deprem ve pandemi nedeniyle zor geçtiğini anlatan Baruş, güvenlik güçlerine hitaben, "Vatandaşın huzur ve güvenini sizler tahsis ediyorsunuz, sizlerin varlığı ile milletimiz evlerinde güven içinde yaşıyor. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kaydetti.

Çelikhan ve Yazıhan yolu uygulama noktalarını ziyaret eden Baruş ve beraberindekiler, görevlilerin yeni yılını kutladı.

Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsüne binen Baruş, yolcuların yeni yılını kutlayarak, "Gerek yolculuk sırasında gerekse de molalarda dikkatli olalım, hastalığı kapmamak ve ailelerimize bulaştırmamak lütfen hassasiyetli davranalım." ifadelerini kullandı.

Baruş ve beraberindekiler daha sonra 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Sevgi Evlerinde kalan çocukları da ziyaret eden Baruş, onlarla bir süre konuşarak yeni yıllarını kutladı.

Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile 2021 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere hayırlı olsun dileğinde bulundu.