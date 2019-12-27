Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphaneyi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphaneyi açtı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphaneyi açtı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphanenin açılışını yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphaneyi açtı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda şehit Hasan Sevinç anısına düzenlenen kütüphanenin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için kütüphane oluşturuldu.

Vali Baruş, açılış öncesi yaptığı konuşmada, emekli öğretmen Vural Güleç'in kızıyla okuldaki kütüphaneyi düzenlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç kardeşimizi de bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Vatan uğruna yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine ve tüm şehitlerimize Allah razı olsun diyoruz. Şehitlerimizin adını yaşatmak ve yeni nesillerin hafızasında, yüreğinde onları daim kılmak için bu olaylar vesile. Biz çocuklarımızın bu vatanın hangi fedakarlıklar uğrunda yükseldiğini, hangi fedakarlıklar uğrunda bu cennet vatan topraklarının korunduğunu çok iyi bilmelerini istiyoruz. Bu anlamda şehitlerimizin adına yapılan tüm müesseseler çok değerli. Çocuklarımıza bizim aziz şehitlerimizin bağımsızlık ruhunu aktarıyor bu müesseseler ve onlar buradan yararlandıkça bu ismi burada kapıda gördükçe inşallah onları unutmayacaklar ve vatanlarına layık bir evlat olacaklar. Ben tekrar kütüphanenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum ve vesile olanlardan Vural Güleç'ten, kızından ve tüm okul yöneticilerimizden Allah razı olsun diyorum."

Dua edilmesinin ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, şehidin ailesi, emekli öğretmen Vural Güleç ve şehit aileleri kurdele kesilerek yapıldı.

Daha sonra Vali Baruş, "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" Projesi kapsamında Malatya'da ilk Türkiye genelinde 54. açılan kütüphaneyi törene katılan davetlilerle gezdi.

Hasan Sevinç, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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