Malatya Valisi Aydın Baruş, Şeker Fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, üretimi yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde Baruş'u Fabrika Müdürü Suat Altun, fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları karşıladı.

Şeker üretiminin gerçekleştirildiği tüm aşamaları yerinde görerek incelemelerde bulunan Vali Baruş'a Müdür Altun bilgiler verdi.

Pancarın üreticiden alınıp fabrika sahasına girişinden itibaren süreçleri dinleyen Baruş, incelemeleri ve aldığı bilgiler doğrultusunda kampanya döneminin başarılı geçmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek fabrika çalışanlarına ve üreticilere teşekkür etti.

1 Eylül 2020 tarihinde başlayan kampanyanın 1 Şubat 2021 tarihinde biteceğini belirten Fabrika Müdürü Altun ise şu bilgileri verdi:

"Bu yıl 7 il, 90 köyde, 1550 çiftçi tarafından 90 bin 400 dekar alana pancar ekimi yapıldı. Bugüne kadar 500 bin ton pancar teslim alındı. Bunun 350 bin tonu işlenerek 42 bin 500 ton şeker elde edildi. Toplamda 620 bin ton pancar işlenerek 65 bin ton şeker üretilecek. 22 bin ton melas ile 150 bin ton yaş küspe elde edilecek. Bu yıl üretimde verimliliğin arttığı bir yıl oldu."