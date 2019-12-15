Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan "polise silahlı saldırı düzenlendiğine" ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan 'polise silahlı saldırı düzenlendiğine' ilişkin... - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan "polise silahlı saldırı düzenlendiğine" ilişkin...

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.

Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Bu arada polis ekipleri Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevresinde arama tarama çalışması yürütüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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